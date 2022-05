Giornata mondiale della fibromialgia: il comune di Giffoni si tinge di viola L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico

Il occasione della giornata mondiale della fibromialgia, per il secondo anno consecutivo, il Comune di Giffoni Sei Casali questa sera sarà illuminato di colore viola, il colore simbolo della sindrome fibromialgica. L’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, affetto da una patologia non riconosciuta e spesso trascurata.

Un anno fa, su proposta del sindaco Francesco Munno, il consiglio comunale ha chiesto agli organi regionali di assumere tutte le iniziative necessarie per prevedere la parziale esenzione dal pagamento dei ticket e dei farmaci eventualmente prescritti per le cure; di individuare all’interno della Regione Campania un centro sanitario specializzato per garantire uniformità di accesso alle cure sul territorio; di individuare criteri per l’attestazione e la diagnosi da parte del centro sanitario al fine di predisporre protocolli di terapia e riabilitazione secondo le linee guida; di organizzare incontri formativi per il personale medico e una campagna di informazione sia tra gli operatori sanitari sia tra la popolazione.