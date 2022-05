Bracigliano, sindaco Rescigno: "10 anni di attività, tante le cose realizzate" Presentata la relazione di fine mandato dell’amministrazione comunale targata Antonio Rescigno

Presentata, ieri sera, presso l’Aula Consiliare del Comune di Bracigliano, nel corso di una conferenza stampa, la relazione di fine mandato dell’Amministrazione Comunale targata Antonio Rescigno.

Il Primo Cittadino è intervenuto in prima persona per illustrare i contenuti della relazione, all’interno della quale, in forma sintetica, sono riassunti 10 anni di attività istituzionale, corrispondenti ai due mandati elettorali che hanno visto Rescigno ricoprire la carica di Sindaco del Comune di Bracigliano.

“In questa circostanza – ha esordito così il Sindaco uscente - intendo innanzitutto ringraziare i miei concittadini elettori per la fiducia accordatami per ben due consiliature consecutive, nonché tutto il personale e i dipendenti comunali, i competenti organismi locali direttamente collegati all’Ente, le Associazioni del Territorio, il Forum dei Giovani e quanti hanno contribuito, sia in forma associativa che singola, allo sviluppo della pianificazione amministrativa e socio economica del territorio”.

“Mi preme, poi, rivolgere un affettuoso e sentito ringraziamento – ha detto ancora Rescigno - alle due squadre di Governo che si sono avvicendate in questi dieci lunghi anni. La relazione, in formato cartaceo, verrà distribuita a tutte le famiglie del territorio e contiene, in sintesi, ben dieci anni di attività. Impossibile descrivere tutto perché sono tante le cose realizzate. Però, ho sentito il bisogno di illustrare ai miei concittadini parte di quanto realizzato nel corso di questi due mandati, con la consapevolezza che questo lavoro potrà continuare sulla stessa scia in caso di vittoria del nostro candidato, l’amico Franco Angrisani”.

Il sindaco ha poi ricordato con commozione la sua amata moglie Betty, prematuramente scomparsa anni orsono e il supporto dei suoi tre figli: Assunta, Francesco e Rosa. Commosso anche il ricordo di un suo caro amico: Gigino Basile.

Presenti i membri della Giunta: Anna Campanella, Linda Corvino, Domenico Moccia e Giovanni Cardaropoli e i consiglieri della maggioranza di governo uscente: Filiberto Aliberti, Anna Capaccio, Claudio Cardaropoli, Emilia De Nardo, Carolina Rescigno, Paola Rossi e Sergio Vona.

Nutrita la partecipazione della cittadinanza che ha salutato con un lungo applauso l’attività amministrativa dei due mandati svolti dal Sindaco Rescigno. L’opuscolo contenente la relazione verrà distribuito nei prossimi giorni a tutte le famiglie del territorio.