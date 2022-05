Camerota, compare una ‘M’ gigante sulla spiaggia La foto fa il giro del web, curiosità sull'autore

Curiosità a Camerota per una misteriosa scritta apparsa in spiaggia. Questa mattina i residenti si sono accorti che sull'arenile di Cala d’Arconte, a pochi metri dalla battigia, qualcuno ha disegnato una lettera gigante. Si tratta di una ‘M’ (o probabilmente potrebbe significare altro). Chi ha notato l’opera, ha pensato di scattare una fotografia con lo smartphone per poi postarla sui social.

Da lì sono arrivati i primi curiosi, alcuni anche muniti di drone che hanno scattato delle immagini dall’alto per capire ancora meglio di cosa si stesse trattando. In paese nessuno dice di sapere con certezza a chi appartiene il disegno. Fatto sta che sulle chat Whatsapp le fotografia hanno fatto subito il giro e dinanzi ai bar sono partite le prime scommesse, ci si chiede se si tratti di una trovata pubblicitaria oppure di un semplice disegno.