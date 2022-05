Getta olio esausto nelle caditoie: "Verrà denunciato per disastro ambientale" Al lavoro per risalire al responsabile. La rabbia del sindaco di Vietri: "Dovrebbe vergognarsi"

Continua l’opera di repressione contro gli incivili da parte dell’amministrazione comunale di Vietri.

Diversi, nel corso delle ultime settimane, gli interventi di controllo e verifica della corretta raccolta differenziata al fine di contrastare il "sacchetto selvaggio" e l'abbandono di rifiuti.

"In questa foto però abbiamo la prova che ci siano dei veri e propri barbari senza scrupoli", ha scritto il sindaco Giovanni de Simone pubblicando via social uno scatto.

"Gettare olio di ristorante nelle caditoie significa gettarlo a mare, il soggetto in questione, oltre a vergognarsi per quello che ha fatto sarà, una volta identificato, denunciato per disastro ambientale", la rabbia della fascia tricolore. Unanime la condanna della cittadinanza che chiede, per chi non rispetta la raccolta, "multe salatissime".