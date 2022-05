Vallo di Diano: il Consorzio sociale promuove 100 tirocini estivi per studenti Il presidente Esposito: “Un grande lavoro di squadra per uno straordinario risultato”

“Un grande lavoro di squadra per uno straordinario risultato”. E’ questo il commento del presidente del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni, Vittorio Esposito, nel presentare la nuova iniziativa che vedrà protagonisti i giovani studenti del comprensorio.

L’Avviso pubblico per l'attivazione di n. 100 tirocini estivi di inserimento lavorativo da realizzarsi a favore di studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di qualsiasi indirizzo scolastico secondario. Con formale Decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni -Ambito S10, dello scorso 27.05.2022 è stato dato il via libera all'attivazione di n. 100 tirocini estivi di inserimento lavorativo da realizzarsi a favore di studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di qualsiasi indirizzo scolastico secondario di secondo grado, residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10 (Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano), in possesso dei seguenti requisiti:

iscritto presso una istituzione scolastica pubblica o privata, territoriale e non; età non inferiore a 16 anni compiuti alla data del 30.06.2022; di essere cittadino italiano; di essere cittadino dell’Unione Europea e residente in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10; di essere cittadino extraeuropeo con residenza in uno dei 19 Comuni dell’Ambito da almeno due anni; di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; iscrizione centri per l’impiego.

Le istanze dovranno essere presentate mediante procedura on-line entro le ore 14:00 del giorno 14 Giugno 2022. “Un lavoro importante, portato avanti in silenzio da tutto il Consiglio di amministrazione, in modo particolare dal Consigliere Antonio Filpo, finalizzato a creare le condizioni, le opportunità per le aziende e per gli studenti, di realizzare un momento di incontro che ora si trasforma in occasione formativa sul campo – ha affermato il presidente del Consorzio Vittorio Esposito - Un particolare ringraziamento va al Gruppo Curcio Trasporti, logistica di Polla per la grande disponibilità e collaborazione. Fare squadra, farlo al meglio investendo soprattutto in formazione per creare lavoro e dimostrare che si può fare, anche qui al sud, certo. Si può fare. Esorto quindi i nostri giovani studenti del comprensorio Vallo di Diano Tanagro e Alburni a presentare le loro istanze di partecipazione. E’ una grande scommessa questa che possiamo vincere tutti insieme” ha concluso il presidente

Esposito.

Per le iscrizioni basta accedere al sito del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni