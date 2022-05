Confronto e scoperta: il prefetto Russo visita il commissario Amantea a Cicerale "Un'occasione per costruire e mantenere un costante dialogo con gli amministratori locali"

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, questa mattina si è recato in visita presso il comune di Cicerale, dove è stato accolto dal Commissario Straordinario, il Viceprefetto Roberto Amantea, incaricato della gestione dell’Ente nel mese di ottobre 2021, dopo lo scioglimento del consiglio comunale disposto a seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri.

Presenti i componenti dello staff iinsieme ai responsabili dei servizi e a tutto il personale del Comune.

"La visita odierna rientra nell’ambito delle iniziative avviate dal Prefetto per costruire e mantenere un costante dialogo con gli amministratori locali - percorso interrotto a causa della pandemia da Covid-19 e recentemente ripreso con la cessazione dello stato di emergenza - ed ha rappresentato un’occasione di confronto su alcune tra le tematiche più significative del territorio, che è parte integrante della Comunità montana Alento-Monte Stella e si contraddistingue per la sua vocazione agricola e per la produzione, in particolare, di fichi essiccati, intorno alla quale ruota gran parte dell’artigianato locale, e dei rinomati ceci, unici nella loro specie, dai quali il comune prende nome.

Il Commissario Amantea ha poi accompagnato il Prefetto in una passeggiata alla scoperta delle tradizioni e delle bellezze dell’antico borgo di origine medievale, caratterizzato dalle numerose dimore gentilizie, e proseguita con una breve visita alla Chiesa del Santo Patrono San Giorgio, ricca di dipinti e statue.

Al termine della giornata, il Prefetto Russo ha espresso grande apprezzamento per la calorosa accoglienza ed ha ringraziato il dott. Amantea per gli ottimi risultati conseguiti nel periodo della gestione commissariale", fanno sapere dalla Prefettura.