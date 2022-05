Studio e ricerca: gli studenti di Angri alla scoperta delle alberature in villa I ragazzi hanno vissuto un’esperienza pratico-laboratoriale con la creazione di un orto ecologico

Fare ricerca, scoprire dettagli del territorio e far conoscere le alberature attraverso il riconoscimento di tutte le specie vegetali, soprattutto quelle più rare: questi gli obiettivi alla base del progetto "Botanica in Villa" che, questa mattina, ha coinvolto alcuni studenti dell’Istituto Superiore Prof. Agri Salerno di Angri.

Nello specifico oggi gli alunni, coordinati dai professori, hanno vissuto un’esperienza pratico-laboratoriale afferente al percorso Agricoltura e Ambiente, attraverso la creazione di un orto ecologico di fiori ed erbe officinali.

Nella pratica i ragazzi hanno manipolato la terra, piantato e annaffiato una delle aiuole nei Giardini Doria. Gli alunni hanno, inoltre, realizzato uno studio specifico sulle specie botaniche presenti in villa, soprattutto quelle di pregio storico, per inserirle nell’elenco del Patrimonio Arboreo della Regione Campania.

Il progetto “Botanica in Villa” proseguirà a Settembre sulla cosiddetta Montagnella, dove gli alunni riprodurranno la medesima aiuola.

"Un plauso ai docenti coinvolti, in particolare il Professore Andrea Contaldo, e l’Assessore all’Ambiente Maria Immacolata D'Aniello per aver messo su l’iniziativa, che non solo avvicina i ragazzi all’ambiente e allo studio, ma mette l’accento sulla forte relazione benefica tra salute e natura nel pieno del loro sviluppo emotivo e psicologico", le parole del sindaco Ferraioli.