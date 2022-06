Agevolazioni per la Tari a San Marzano: la maggioranza approva le misure La sindaca Carmela Zuottolo: "Siamo vicini alla cittadinanza dopo l'emergenza Covid"

Nello scorso consiglio comunale tenutosi a San Marzano sul Sarno, con voto favorevole della sola maggioranza, sono state approvate le agevolazioni per la Tari, annualità 2022, e la modifica delle tariffe.



In questo modo si concretizza l'impegno dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Carmela Zuottolo: adottare misure di tutela, nella forma di agevolazioni e riduzione tariffaria, per mitigare la situazione di criticità e gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, col fine di contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della comunità marzanese.



"Sono previste tariffe in diminuzione soprattutto per le famiglie e nuove agevolazioni relative all'annualità 2022 della Tari sia per le utenze domestiche che, a causa della pandemia versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che per le utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno subito restrizioni per la propria attività", ha spiegato l'assessore con delega all'Ambiente, Maria Angela Calabrese.



Soddisfatta anche la sindaca Carmela Zuottolo: "Sono molto soddisfatta - ha sottolineato - di poter portare ad approvazione un Piano che da una parte consente di migliorare la qualità ambientale ed allo stesso tempo riduce i costi a carico della comunità marzanese. Questa misura è l’ennesima dimostrazione di come l’amministrazione comunale si stia fattivamente impegnando nel sostenere la cittadinanza dopo l'emergenza Covid. Vogliamo essere concreti negli aiuti a chi vive a San Marzano sul Sarno e gli sgravi sulla Tari vanno in questa direzione".