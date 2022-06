Courtois, eroe di Champions, sceglie Positano per la proposta di matrimonio Il portiere del Real Madrid in vacanza in Costiera Amalfitana con la futura moglie

Ha scelto una barca ormeggiata al largo della Costiera Amalfitana, con lo sfondo di Positano, per la proposta di matrimonio. Thibaut Courtois, il portiere del Real Madrid eroe della finale di Champions, è in vacanza in questi giorni a Ravello.

Durante un'escursione al largo, la sorpresa alla compagnia Mishel Gerzig: in ginocchio e con un anello, le ha proposto di sposarlo. "Yes to a lifetime with you", il commento della modella israeliana che non ha nascosto l'emozione.