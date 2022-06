San Cipriano elegge il suo baby sindaco: è la piccola Maria Giovanna L'iniziativa didattica per i bimbi della I.C. A. Genovesi per insegnare il valore della comunità

"Alla fine del percorso del progetto circa il paragone tra la società delle api con quella degli uomini, i bambini dell'istituto Comprensivo A. Genovesi hanno eletto il proprio baby Sindaco, Maria Giovanna.

"Una bella iniziativa educativa - ha dichiarato il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano - che ha voluto infondere nei bambini lo spirito civico: insegnare ai bambini il valore della comunità e l'importanza di essere parte attiva alla vita pubblica ha un profondo valore educativo.

I bambini ed i ragazzi- ha continuato il prima cittadino - sono il futuro della nostra comunità: mettere il focus su opere pubbliche dedicate a loro, significa guardare avanti. Stiamo infatti, creando una San Cipriano amica dei ragazzi e bambini: investiamo in progetti per migliorare il sistema scolastico, stiamo creando nuovi spazi ludici per i bambini migliorando le offerte dei parchi e stiamo creando centri sportivi all'aperto per garantire un sano divertimento.

Credo fortemente - ha concluso Sonia Alfano - nella forza propulsiva dei giovani: il compito di noi amministratori pubblici é di crear spazi utili per loro affinché possano vedere il lato bello e fattivo della politica".