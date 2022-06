San Marzano, continuano interventi di messa in sicurezza del patrimonio arboreo Abbattuto un albero all’ingresso dell'istituto scolastico di via Pio La Torre

Continua l'attività di messa in sicurezza del patrimonio arboreo cittadini da parte del Comune di San Marzano sul Sarno.



Nei pressi della scuola di via Pio La Torre si è reso necessario l'abbattimento di un albero presente all’ingresso dell'istituto scolastico.



L’ operazione di abbattimento partirà domani (15 giugno 2022), con le attività coordinate dalla polizia municipale dalle 7 alle 20. Gli agenti, rimodulando la circolazione, permetteranno agli operatori della ditta di poter mettere in sicurezza l’aria.



"Si tratta di attività di routine per la messa in sicurezza del nostro patrimonio comunale", ha detto l'assessore alle Politiche scolastiche, Francesca Barretta. "Sono stati già piantati diversi ulivi nella stessa area che cresceranno forti e rigogliosi".



Operazioni che saranno attenzionate anche dalla sindaca Carmela Zuottolo. "L'abbattimento del pino davanti la scuola di via Pio La Torre si è reso necessario per tutelare i cittadini e i piccoli alunni. La sicurezza resta la nostra priorità sempre e comunque anche se alla fine del nostro mandato troveremo sicuramente più alberi di quello ereditati".