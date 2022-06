Pagani, partito lo Sportello Unico per L'Edilizia Digitale Italiano "Si concretizza il progetto di informatizzazione che abbrevierà i tempi burocratici"

È partito nel Comune di Pagani lo Sportello Unico per l'Edilizia Digitale Italiano (SUEDI). Sin dall’insediamento dell’amministrazione De Prisco, attraverso l’assessore alle Politiche Urbanistiche, ing. Felice Califano, è stato dato indirizzo al responsabile dell’ufficio tecnico, arch. Alfonso Paolillo, affinché si procedesse nel più breve tempo possibile con il progetto di informalizzazione completa dello Sportello, a norma dell'art.5, comma 4 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", reperendo con delibere di giunta anche fondi ulteriori per il procedimento. I canoni annui del servizio, infatti, verranno assorbiti grazie ai maggiori introiti derivanti dai diritti di segreteria e dagli oneri di istruttoria, soggetti ad adeguamento sin dai primi mesi dell’amministrazione del sindaco De Prisco.

"Ora si formalizza - chiarisce l'assessore Califano - la concretizzazione del progetto di informatizzazione, che permetterà di abbreviare i tempi burocratici per gli addetti ai lavori e di garantire controllo e trasparenza di tutte le procedure. A partire da oggi, ogni tipo di pratica edilizia (SUE) dovrà obbligatoriamente essere inoltrata in formato digitale attraverso il portale del SUEDI (accessibile dal sito istituzionale del Comune nella sezione "Servizi Online" o cliccando sul seguente link: https://suedi.it/SUEDI/SUEDI.aspx

Tra le pratiche SUE rientrano le seguenti tipologie: nuove istanze (o varianti) in materia edilizia relative ai Permessi di Costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio lavori, Segnalazioni certificate di agibilità e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di edilizia.

Al fine di usufruire del nuovo servizio tutti i tecnici interessati dovranno accreditarsi alla piattaforma registrandosi on-line, accedendo all'area riservata ai professionisti, procedura possibile anche attraverso il sito del Comune di Pagani www.comunedipagani.it e richiedendo di registrarsi all’area Professionisti, inserendo il Nominativo, il Codice Fiscale, email e indirizzo Pec".