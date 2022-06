Cilento, bagno al tramonto per una famiglia di cinghiali I tre sono stati ripresi con uno smartphone sulla spiaggia di Agnone

Bagno al tramonto, ieri, a Montecorice per una famigliola di cinghiali. La madre con due cuccioli è comparsa all’improvviso sulla spiaggia di ciottoli e sabbia di Agnone Cilento, a ridosso della piazza e del centro abitato.

I tre cinghiali, tra lo stupore dei presenti in spiaggia, hanno prima camminato sull’arenile, per poi fermarsi a riva per bagnarsi e “gustarsi” il tramonto.

La famiglia di cinghiali è stata ripresa con gli smartphone e il video è diventato subito virale sui social.

Intanto, apriranno nel Cilento i primi centri di raccolta dei capi di cinghiale abbattuti dai selecontrollori. Entra così nel vivo un progetto, legato alla commercializzazione delle carni di cinghiale, che era stato annunciato negli anni addietro, ma non era poi ancora partito.

I primi tre saranno attivati a Felitto, Roscigno e Morigerati. Poi, il quarto sarà attivato a Cuccaro Vetere. Da qui, poi, gli animali abbattuti saranno trasformati presso la “Valcarni” di Montesano sulla Marcellana, l’operatore economico già selezionato attraverso procedura pubblica per completare la filiera legata alla commercializzazione della carne di cinghiale.