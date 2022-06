Serre, il sindaco Opramolla incontra il presidente del consorzio Sinistra Sele Confermate le intese in corso e la stretta collaborazione tra i due Enti

Stamattina, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, il neo sindaco di Serre Antonio Opramolla e l’Assessore all’Agricoltura Marta Pizzarelli, hanno incontrato il Presidente Roberto Ciuccio e i suoi collaboratori.

Confermate le intese in corso e la stretta collaborazione tra i due Enti.

"I nostri agricoltori e le nostre aziende hanno bisogno di risposte concrete. Bisogna continuare a percorrere la strada già tracciata, la nostra agricoltura deve diventare protagonista con le opere messe in campo e con un rappresentante all’interno del Consorzio. Intese e richieste che il Presidente Ciuccio ci ha concretamente confermato - scrivono dall'amministrazione di Serre - Abbiamo delineato lo stato del progetto per la realizzazione della vasca di accumulo in Località Tempone, che consentirà di irrigare Pagliarone, Campofiorito e via Gioacchino Murat. Il finanziamento è già certezza. Certo è anche il finanziamento per la sistemazione dell’impianto di sollevamento e di irrigazione in Località Pagliarone e per il prolungamento integrativo fino a Valle della Masseria. A breve inizieranno gli interventi in Località Ionta per le opere di irrigazione".

Il Presidente Ciuccio ha garantito la sua disponibilità per consentire anche a Serre di avere un proprio delegato negli organi rappresentativi del Consorzio.

"Insomma, un vero e proprio stravolgimento, che non si vedeva da decenni, al quale l’Amministrazione Comunale ha ricevuto favorevoli conferme. La nostra attenzione e il nostro lavoro per dare risposte concrete anche al settore agricolo. La nostra programmazione continuerà ad operare in questa direzione, dando priorità alle tante esigenze dell’agricoltura. Tante le iniziative che intendiamo mettere in campo. Con umiltà e con determinazione cercheremo di fare quanto più possibile per sostenere le prospettive della nostra agricoltura", le parole del sindaco.