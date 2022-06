Baronissi, il sindaco incontra in Comune il nuovo comandante dei carabinieri Alberto Colella guiderà la locale stazione

Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante ha incontrato, a Palazzo di Città, il nuovo comandante della locale stazione dei Carabinieri, il luogotenente Alberto Colella. Originario di Mercato San Severino, il neo comandante vanta una lunga esperienza professionale; negli ultimi anni, ha svolto servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno. Nel corso dell’incontro istituzionale, il sindaco ha rinnovato la piena collaborazione dell’amministrazione comunale per perseguire legalità e tutela della pubblica sicurezza sul territorio.

“E’ stato un primo, cordiale momento di confronto - sottolinea Valiante - utile per formulare al comandante Colella i migliori auguri di buon lavoro in una città accogliente, in cui legalità e rispetto delle regole rappresentano un elemento determinante per la comunità. Sono convinto che lavoreremo in un clima di piena collaborazione: l’Arma dei Carabinieri rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini. Rivolgo a nome di tutta la cittadinanza i migliori auguri di buon lavoro al neo Comandante - che raccoglie l’eredità del compianto comandante Mario Murano, prematuramente scomparso - e a tutti i carabinieri che quotidianamente prestano servizio nel nostro territorio con impegno e dedizione”.