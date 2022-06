Disagi alla viabilità presso la scuola di Velina, CODICI sollecita soluzione Una proposta è stata inviata al sindaco e alla dirigente scolastica

Disagi alla viabilità in prossimità del plesso scolastico di Velina. A denunciare la situazione è l'associazione dei consumatori CODICI Cilento.

Giuseppe Perillo, segretario delegazione Cilento, afferma: «L’associazione dei consumatori CODICI funge da sentinella sul territorio e da interfaccia tra i cittadini e le istituzioni, affinché i problemi siano affrontati e risolti. Nel plesso scolastico di Velina si trascina da troppo tempo il problema della viabilità lungo la strada di accesso all’edificio scolastico, con notevoli disagi per l’utenza e rischi per la gestione di eventuali situazioni di emergenza».

Dopo il confronto con alcuni genitori e il supporto del centro studi dell’associazione CODICI, è stata elaborata una proposta risolutiva della problematica e inviata al sindaco Eros Lamaida e alla dirigente scolastica Maria Masella.

«La soluzione ipotizzata è facilmente cantierabile, richiede pochi oneri per la casse comunali, si tratta di realizzare una bretella viaria di 85 metri lungo un terreno pianeggiante, che non richiede la realizzazione di particolari opere - conclude Perillo - Questa scelta impone il coinvolgimento del Consiglio Comunale sia per apportare le necessarie modifiche allo strumento di pianificazione urbanistica sia per dichiarare la pubblica utilità dell’area interessata dall’opera. Confidiamo nell’interessamento del sindaco e della dirigente scolastica, fiduciosi che quanto prima il problema sia risolto, con la soddisfazione dell’’associazione, degli alunni, del personale scolastico e di tutti i genitori».