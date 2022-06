Vietri sul Mare: fiera del libro il due e tre luglio L'evento aperto al pubblico dalle 10 del mattino fino a tarda sera

Sarà la splendida cornice della Villa comunale di Vietri sul mare ad ospitare la prima edizione della Fiera del Libro “Un libro d’aMare”,evento culturale inserito nella rassegna “Vietri Cultura” sotto la direzione artistica del M.° Luigi Avallone .L’evento organizzato dal giornalista Antonio Di Giovanni in collaborazione con il comune costiero, l’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni - Costa d’Amalfi “Lucio Barone, la Proloco di Vietri sul mare, fa parte del programma culturale “Divina cultura”.La fiera vedrà la partecipazione delle seguenti case editrici :Edizioni Il Papavero,Marlin Editore,Il Quaderno Edizioni,PrintArt Edizioni,Grafica Metelliana,Officine Zephiro,MR Editori,Graus Edizioni,e vedrà come madrina della manifestazione la scrittrice Vittoriana Abate , volto noto dalla RAI e giornalista di punta della trasmissione di Bruno Vespa “Porta a porta”. La manifestazione vedrà il saluto del sindaco di Vietri sul mare, Giovanni De Simone, ai titolari ed agli scrittori delle case editrici presenti ,nell’aula consiliare del comune costiero,meravigliosamente restaurata dall’arch. Antonio Forcellino,poi l’apertura degli stand in villa comunale .La fiera sarà aperta al pubblico dalle 10.00 fino a tarda sera, per permettere a tutti i turisti ed i visitatori di poter incontrare molti scrittori ospiti delle case editrici ,dando la possibilità di poter toccare,leggere e gustare le produzioni passate e recenti delle case editrici presenti, in uno scenario mozzafiato ed unico .