Camerota, primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione Il sindaco Scarpitta ha conferito le deleghe ad assessori e consiglieri

Si è tenuto oggi, ieri pomeriggio, il Consiglio Comunale di insediamento della nuova Amministrazione di Camerota guidata da Mario Salvatore Scarpitta. Il primo cittadino, dopo aver trionfato alle elezioni amministrative dello scorso 12 giugno, si appresta ad affrontare il suo secondo mandato consecutivo.

Nel corso del Consiglio Comunale sono stati convalidati gli eletti e c’è stato il giuramento del sindaco. Il Consiglio ha poi votato l’elezione del nuovo Presidente nella figura di Vincenzina Perazzo. Si è poi provveduto alla nomina della Commissione elettorale comunale e all’elezione della commissione dei giudici popolari.

«La nuova giunta e la nomina del vicesindaco sono due passaggi che non sono avvenuti per caso. Le nomine sono state decise insieme a tutta la squadra della maggioranza secondo un criterio preciso - dice il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta -. Nell’ottica della crescita, trattandosi di una squadra di giovani, molti dei quali alla loro prima esperienza amministrativa, abbiamo deciso di far ricoprire il ruolo di vicesindaco venti mesi ciascuno ai tre esponenti delle tre frazioni di Lentiscosa, Licusati e Camerota, che saranno tutte ugualmente rappresentate nel corso dei cinque anni. Inizierà Giangaetano Petrillo, poi toccherà al già vicesindaco Giovanni Saturno e poi al dottor Francesco Saturno. Stessa cosa accadrà in giunta, dove dopo due anni e mezzo, a metà del mandato, entrerà Vincenzina Perazzo, già assessore nei precedenti cinque anni, e Francesco Saturno».

«Il progetto di Terradamare mira, tra le tante cose, a formare una squadra politica di giovani che dovranno amministrare in futuro questo territorio - continua Scarpitta -. Lo faranno seguendo i solchi che abbiamo tracciato e che continueremo a tracciare. La storia di quest’Amministrazione è sorretta da pilastri come quello dell’onestà, della trasparenza, del coraggio, della forza. Questi ragazzi, che già hanno dimostrato professionalità e competenza - sottolinea Scarpitta - amministreranno la cosa pubblica nell’interesse della comunità e per il futuro delle nuove generazioni».

Il vicesindaco è Giangaetano Petrillo con deleghe all’Agricoltura, Ufficio Europa, ai Rapporti con enti sovracomunali. Insieme a lui, in giunta, entra Mariateresa Reda, assessore con delega all’Ambiente; Teresa Esposito, assessore al Turismo, alla Cultura, allo Spettacolo, all’Area marina protetta e al Porto; e Giovanni Saturno, assessore alle Politiche cimiteriali, al Gemellaggio e alla Manutenzione.

Le altre deleghe sono state così assegnate:

Consigliere Vincenza Perazzo, presidente del Consiglio Comunale, con deleghe alla Pubblica istruzione, allo Sport e alle Politiche sociali.

Consigliere Valentino Mazzeo, che ricoprirà anche il ruolo di capogruppo di maggioranza, avrà le deleghe all’Innovazione tecnologica, al Contenzioso, ai Tributi e alle Politiche giovanili.

Consigliere Gerardo D’Onofrio con deleghe alla Viabilità, ai Parcheggi, alla Polizia municipale, alla Trasparenza e al Decoro urbano.

Consigliere Francesco Saturno con deleghe alla Sanità e al Commercio.

Il sindaco ha poi nominato due consiglieri politici: Lello Saturno e Debora Perazzo. Al primo le deleghe alla Protezione civile e al Patrimonio. La seconda, invece, affiancherà Vincenza Perazzo nello Sport.

Pierpaolo Guzzo, candidato sindaco della lista 'Uniti per Cambiare', ha rassegnato le proprie dimissioni, rinunciando al ruolo di consigliere di minoranza. Tra i banchi dell'opposizione, dunque, siedono i consiglieri Domenico Spiniello, Vincenzo Antonio Del Gaudio e Marina Bagnato.