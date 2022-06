Interventi di manutenzione alle strade comunali di Serre Il sindaco: "Consapevoli che la rete stradale ottimale è elemento vitale di sviluppo del territorio"

Eletto da pochi giorni, il neo sindaco di Serre non perde tempo e punta sulla manutenzione. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti interventi di ripristino della viabilità Comunale con asfalto a Persano, viale Gioacchino Murat e via Spineto.

Un primo intervento, programmato con l’Assessore alla viabilità Antonio Luongo che proseguirà con altre iniziative di ripristino nei prossimi giorni anche per altre strade sul territorio comunale interessate da criticità diffuse, come fossi, buche e/o sedi stradali deteriorate.

"La sicurezza stradale ed il miglioramento della viabilità su tutto il territorio Comunale si collocano tra i primi obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere - scrive il sindaco Opramolla - Ripartiamo da questi piccoli interventi per continuare con altri lavori più strutturati che prevedono il ripristino e la messa in sicurezza delle stade comunali in maniera consistente e rivoluzionativa, poichè, consapevoli che una rete stradale ottimale è elemento vitale di sviluppo e di promozione del nostro territorio".