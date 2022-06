Sassano: nuove asfaltature per diverse strade comunali Si procederà anche all'eliminazione di pericolosi dossi e di numerose gibbosità del manto stradale

La sicurezza stradale ed il miglioramento della viabilità cittadina in termini di sicurezza nella circolazione stradale: questo l’obiettivo della giunta comunale che ha dato il via in questi giorni ad interventi di riasfaltatura di diverse strade cittadine. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi per terminare entro i tempi tecnici strettamente necessari. Oltre alla asfaltatura, si procederà anche alla eliminazione sia di pericolosi dossi sia di numerose gibbosità del manto stradale.

“Con tali interventi manutentivi – afferma l’assessore comunale Domenico Inglese – miriamo a migliorare la sicurezza stradale di alcune arterie più trafficate del nostro territorio comunale. La scelta delle strade da asfaltare si è basata sulla priorità di mettere in sicurezza quelle con il manto di asfalto maggiormente deteriorato”.

Il relativo progetto è stato varato dagli uffici comunali che ne hanno disposto la fattibilità tecnica per la completa riasfaltatura delle strade oggetto degli interventi. I fondi, di decine di migliaia di euro, sono stati attinti da risorse ministeriali e comunali.