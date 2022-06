San Marzano in festa per le 100 candeline di nonna Giannina Mercurio "Un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini, rappresentano una ricchezza"

San Marzano in festa per le 100 candeline di nonna Giannina Mercurio. Ieri, il Sindaco Carmela Zuottolo si è recata dalla donna, portandole i saluti e gli auguri della città, partecipando alla festa organizzata per l’occasione dai familiari.

Giannina, residente nel vico di via Cesare Battisti, ha festeggiato questo importante traguardo anagrafico insieme ad amici e parenti.

Il Sindaco ha consegnato, a nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità , un fascio di fiori per i migliori auguri di lunga vita ancora

“È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini – commenta il Sindaco – per la ricchezza che rappresentano per il nostro paese”. E scherzando ha affermato : “Si può dire che a San Marzano sul Sarno si campa cento anni”.