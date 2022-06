San Cipriano Picentino, sindaco: "Al lavoro per mettere le scuole in sicurezza" Il Comune progetta già il rientro per il prossimo anno scolastico: acquistati purificatore d'aria

Nonostante la scuola sia ormai finita, il Comune di San Cipriano sta progettando il rientro per il prossimo anno scolastico con l'acquisto per ogni classe dell'Istituto Comprensivo di strumenti di ventilazione meccanica: un investimento per tutelare la salute degli alunni, dei professori e del personale scolastico, ma anche per aiutare a riportare tranquillità e normalità nelle classi.

"Il nostro compito - ha dichiarato il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano - è quello di dare ai ragazzi tutti gli strumenti necessari per la sicurezza all'interno dei banchi scolastici: il Covid non può ancora turbare la vita scolastica dei ragazzi che dovrebbero avere della scuola solo ricordi positivi.

In tal senso, seguendo - ha continuato il sindaco - anche molti studi medici, primo fra tutti quello dello Spallanzani che vedeva nell'areazione meccanica uno strumento efficace per aiutare le scuole ad affrontare al meglio il Covid ed evitare le chiusure, abbiamo deciso di dotare ogni classe dell'Istituto Comprensivo, un purificatore d'aria per ogni classe.

Sono sicura - ha concluso Alfano - che i nostri investimenti siano utili per tornare alla normalità e consegnare ai giovani, di nuovo, la spensieratezza e la bellezza della loro età