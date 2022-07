Refezione e trasporto scolastico a Pontecagnano: domande entro il 30 agosto Il sindaco: "Il lavoro per studenti e famiglie non va in vacanza"

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha aperto le iscrizioni per i servizi di refezione e trasporto per l’anno per l’anno scolastico 2022-2023.

Gli interessati potranno aderire esclusivamente in modalità on-line collegandosi al sito https://pontecagnanofaiano.ecivis.it , con sistema di identificazione SPID o CIE. Termine per la presentazione delle domande è il 31 agosto 2022.

Il servizio refezione è riservato alle sole classi prime di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Per gli alunni delle classi diverse dalla prima già iscritti al servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023, il rinnovo è automatico.

Il servizio trasporto scolastico è da richiedersi, invece, anche per coloro i quali ne abbiano usufruitonell’anno precedente.

Sul sito https://pontecagnanofaiano.ecivis.it (accessibile anche dalla home page del Comune www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it) sono pubblicate le informative necessarie e le istruzioni per l’iscrizione e la compilazione delle domande.

Per ulteriori delucidazioni o per necessità di assistenza è possibile rivolgersi al numero: 089 386309 o scrivere alla mail: serviziscolastici@comune.pontecagnanofaiano.sa.it

“Sempre vicini agli studenti ed alle famiglie per offrire loro il massimo della resa nei nostri servizi. Per quanto all’apparenza lontana, la data dell’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 deve trovarci pronti e preparati a rispondere a tutte le esigenze. L’invito resta, come sempre, quello di adempiere agli obblighi previsti e, nel caso di difficoltà, rivolgersi agli uffici comunali per ottenere chiarimenti ed indicazioni sul da farsi”, ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Michele Roberto Di Muro.

“Il lavoro per studenti e famiglie non va in vacanza. Anche in questi mesi siamo operativi per consentire l’organizzazione dell’anno scolastico 2022-2023 nel modo più preciso ed efficiente possibile. Ci separano molti giorni dal nuovo inizio, ma li investiremo per garantire servizi al livello delle aspettative dei genitori. Il settore scuola è e resterà sempre in cima alla nostra lista delle priorità. Programmare e realizzare interventi per e con gli studenti è uno fra i nostri principali obiettivi”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.