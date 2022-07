Un defibrillatore a bordo di ogni auto dei vigili della Costiera Amalfitana Lo strumento salvavita donato dal Distretto turistico nell'ambito delle iniziative per la salute

Un defibrillatore sarà a bordo di un’auto della Polizia locale di ogni comune della Costiera che ne era sprovvisto, grazie al dono dello strumento salvavita da parte del Distretto turistico "Costa d’Amalfi." L’iniziativa nasce in seno alle “Domeniche della Salute” promosse dal Rotary Club Costiera Amalfitana e ha avuto inizio da Conca dei Marini.

Il presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi Andrea Ferraioli dichiara: "Siamo fieri di portare in dote al territorio una serie di strumenti salvavita che, posizionati sui mezzi operativi dei Comuni, potranno costituire un primo importante baluardo di assistenza immediata. Tanto più importante se si pensa alla particolarità della Costiera, lontana dai grandi plessi ospedalieri e con il presidio di Castiglione che quando c’è traffico diventa difficile da raggiungere anche per i mezzi di soccorso. L’obiettivo è portare anche nelle comunità che finora erano sprovviste del defibrillatore una prima linea avanzata di soccorso operativo. Ringrazio il Rotary Club Costiera Amalfitana per aver coinvolto il Distretto in questa importante iniziativa, alla quale siamo felici di prendere parte in maniera costruttiva".

La consegna del defibrillatore è stata il momento conclusivo della prima delle dodici "Domeniche della salute "promosse dal Rotary costiero: ogni mese ci sarà un appuntamento simile in un diverso comune del comprensorio. Dalle 9 alle 13 di domenica 10 luglio presso il complesso di San Pancrazio a Conca dei Marini ci sono state attività di screening con visite specialistiche gratuite tenute con i medici Andrea Giordano reumatologo, Maria Pia Di Lieto ginecologa, Marcello Gargiulo per ecografia internistica, Luigi Cremone senologo, Giuseppe Confuorto per la chirurgia generale. Alle visite hanno avuto accesso persone appartenenti a fasce sensibili, indicate dal Comune ospitante.

Alle 11 si è svolto, a cura del cardiologo Di Palma, vicepresidente del Rotary, un incontro di diffusione della cultura della defibrillazione precoce. Alle 12 ha fatto seguito la consegna del defibrillatore destinato al mezzo della Polizia locale da parte del presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi Andrea Ferraioli al sindaco di Conca dei Marini Pasquale Buonocore, alla presenza del presidente del Rotary Costiera Amalfitana Amalia Pisacane.

La presidente della commissione sanità del Rotary Club Costiera Amalfitana AR 2022/2023 Maria Pia Di Lieto spiega: "Con le Domeniche della Salute, fortemente volute dal dottor Ulisse Di Palma, garantiremo assistenza medica specialistica gratuita a fasce della popolazione che hanno difficoltà ad accedervi e promuoveremo la cultura dell’intervento precoce col defibrillatore, che in molti casi può essere salvavita nell’attesa del soccorso medico. Portiamo la prevenzione fino a casa delle persone, applicando così l’etica del nostro mandato di medici e sposandola all’ottica del service rotariano".

Dopo l’appuntamento di questa mattina, il format delle "Domeniche della salute" diventerà un appuntamento mensile itinerante, che toccherà man mano tutti i comuni della Costiera con le visite specialistiche gratuite e, per quanto riguarda le città che ancora non hanno il presidio, la consegna alla Polizia Locale del defibrillatore destinato all’auto di servizio. Prossimo appuntamento ad agosto nel Comune di Scala.