San Marzano sul Sarno: sportello d’ascolto per combattere la tossicodipendenza Una "porta aperta" in Villa de' Tilla grazie al progetto presentato dall'associazione La Tenda

Uno sportello d’ascolto, orientamento e accompagnamento. Una porta aperta quando sotto i piedi sembra aprirsi il baratro della tossicodipendenza, in Villa de' Tilla, nel cuore di San Marzano sul Sarno. E' la risposta del Comune marzanese al sostegno delle persone e delle famiglie con vissuti problematici legati alle dipendenze. Un'opportunità colta al volo la proposta del progetto presentato dall'associazione “La Tenda”, dal 1981 realtà impegnata nel sociale in tutte le sue sfaccettature.



La sindaca Carmela Zuottolo: "I referenti dell’associazione assicureranno accoglienza, informazione e accompagnamento alle persone in condizione di dipendenza patologica, ma proporranno anche gruppo di auto-aiuto ai familiari e non solo", ha detto. "L'obiettivo di questo intervento è duplice: da un lato è la prima tessera di un mosaico d'interventi diffusi sul territorio e rivolti proprio alle persone con problemi di tossicodipendenza ma anche ai loro familiari e dall'altro è la conferma della strategicità di Villa de' Tilla come spazio polivalente per i servizi legati all'alta marginalità".