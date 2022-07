Pontecagnano Faiano primo comune salernitano per raccolta differenziata Esulta il sindaco: Risultato straordinario che ci da più forza per andare avanti e migliorare ancora

"Lo avevamo promesso, avevamo ereditato una situazione disastrosa, ci abbiamo lavorato tanto ed ora possiamo dirlo: siamo primi in classifica tra i comuni della provincia di Salerno con più di 15 mila abitanti per percentuale di raccolta differenziata", ad annunciarlo il sindaco Giuseppe Lanzara che plaude all'ottimo lavoro svolto dai cittadini e amministrazione.

Ricicla Estate, l'iniziativa di Legambiente Campania e Conai, nasce dall'esigenza di sostenere la raccolta differenziata in quei luoghi che sono interessati da un notevole incremento turistico in prossimità della stagione estiva. Un turismo che premia sicuramente la nostra penisola ma che mette a dura prova il servizio di raccolta.

"Così, promuovendo con poche e semplici regole, si possono sensibilizzare cittadini e turisti qui in vacanza sull'importanza della differenziata e incentivare un'economia circolare sul territorio. Sono felice nel ritirare questo premio e voglio condividere con ognuno di voi questo traguardo perché è grazie ad ognuno di voi che siamo arrivati a raggiungere questo tanto ambito risultato. Un risultato straordinario che ci da più forza per andare avanti e migliorare ancora di più. La sostenibilità ambientale, l’ecologia, il rispetto per la natura non si praticano a chiacchiere ma con fatti e azioni concrete. Grazie ad ogni singolo cittadino di Pontecagnano Faiano", le parole della fascia tricolore.