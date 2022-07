Camionista morto sulla Bussentina: rimandati gli eventi culturali a Sanza La decisione della Pro Loco e amministrazione a causa del grave lutto che ha colpito la comunità

Sanza in lutto per la morte di Michele Pisano, il 60enne rimasto coinvolto nel drammatico incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio lungo la Statale Bussentina. A causa del grave lutto che ha colpito la comunità, i due eventi culturali previsti per il prossimo fine settimana vengono rimandati a data da destinarsi

"Per decisione unanime della Pro Loco e dell’amministrazione comunale viene rimandata quindi la rappresentazione teatrale prevista per venerdì 15 luglio 2022 nella Villa Comunale di piazza San Francesco, “La ballata di Pisacane” promossa dalla Pro Loco di Sanza. Rimandato anche l’appuntamento con l’iniziativa “LibrialBorgo”, prevista per sabato 16 luglio, in piazzetta Santa Sofia, con ospite il medico e scrittore Pasquale Bacco per discutere del suo ultimo libro: “Maledetto vaccino, Divisioni in tempo di guerra”. Nei prossimi giorni saranno riprogrammate le iniziative e comunicate le nuove date", hanno fatto sapere dal Comune.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Uno schianto che non ha lasciato scampo a Michele Pisano, che era alla guida di uno dei veicoli pesanti, mentre il conducente dell'altro mezzo pesante è rimasto ferito lievemente.