Cava, proseguono i lavori alla palestra di Santa Lucia In corso la coibentazione e l'impermeabilizzazione del tetto, divelto da un violento temporale

Proseguono i lavori alla palestra di Santa Lucia che saranno conclusi entro il prossimo settembre.

In corso la coibentazione e impermeabilizzazione del tetto, divelto da un violento temporale, oltre alla sostituzione delle vetrate e lavori di ristrutturazione dei bagni e messa in sicurezza.

"Abbiamo impegnato oltre 210 mila euro - afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Nunzio Senatore - per ripristinare la funzionalità della palestra e riconsegnarla alla città nel più breve tempo possibile, tra gara d'appalto, affidamento ed esecuzione dei lavori. Intanto abbiamo richiesto ulteriori finanziamenti per la sistemazione dell'area esterna e per la sostituzione dell' attuale campo da gioco con il parquet. Ci appelliamo ai prossimi fruitori, di considerare la palestra non come un bene comune, ma come una propria proprietà. Purtroppo abbiamo dovuto risistemare alcune parti della struttura, come i bagni, che erano stati completamente vandalizzati".