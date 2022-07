Pontecagnano Faiano: al via l'iniziativa "Un Albero per il Futuro" Prevista la donazione di piante da inserire nel territorio comunale

Il Comune di Pontecagnano Faiano partecipa ad Un Albero per il Futuro, l’iniziativa che prevede la donazione di piante da inserire nel territorio comunale.

Nato da un’idea della società Natù Srls, il progetto vuole sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi della sostenibilità ambientale, invogliandoli ad assumere comportamenti in linea con il rispetto della natura.

Per dodici mesi, infatti, Un Albero per il Futuro farà ingresso nelle scuole cittadine e coinvolgerà le aziende interessate a veicolare messaggi positivi in ambito ambientale.

Seguirà anche la realizzazione di video atti a documentare il lavoro svolto in collaborazione con l’ente retto da Giuseppe Lanzara.

“La messa a dimora di nuovi alberi all’interno della vasta area del Comune di Pontecagnano Faiano ha per me che sono delegata all’ Attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile un significato profondo, che abbiamo già cercato di trasmettere con iniziative similari, non ultima quella organizzata di concerto con il Rotary Club Salerno. Creando nuovi spazi verdi, non solo contrastiamo i cambiamenti climatici e regaliamo una boccata d’ossigeno alla città, ma impariamo insieme a vivere in un contesto rinnovato, come quello disegnato a livello nazionale all’interno dell’Agenda 2030”, ha dichiarato l’Assessora al ramo Rosa Lembo.

“Rimarcare l’importanza di una realtà fortemente ancorata ai princìpi della valorizzazione e della tutela ambientale significa molto per noi che da ormai quattro anni stiamo lavorando per alimentare una coscienza forte in questo senso. Condividere il percorso con le scuole, poi, aumenta il desiderio di raggiungere gli obiettivi e di farlo tendendo la mano alle nuove generazioni, che hanno evidentemente bisogno di essere incamminate lungo i sentieri di una città verde e vivibile”, ha chiosato il Sindaco Giuseppe Lanzara.