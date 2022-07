Viabilità SS18, il consigliere provinciale Maranca (FdI) presenta interrogazione Cirielli: "La sicurezza delle strade dovrebbe essere un obiettivo prioritario"

“Ringrazio il consigliere provinciale Luca Maranca e tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per la loro continua vicinanza alle esigenze del nostro territorio”. Lo dichiara il consigliere comunale di Cava de’ Tirreni, Italo Cirielli. “Lo stato in cui versa la SS18 – aggiunge Italo Cirielli – nel tratto che va dalla rotatoria da cui inizia il Viadotto San Francesco al civico 45, rappresenta un serio pericolo per coloro che vi transitano. La sicurezza delle strade dovrebbe essere un obiettivo prioritario per l’amministrazione eppure a Cava de’ Tirreni le strade provinciali e comunali versano in un totale stato di abbandono.

La SS18 è interessata, oramai da molto tempo, da un lungo rattoppo, di circa un metro di larghezza e due chilometri di lunghezza, che rende estremamente pericoloso il passaggio dei motociclisti”. “È per questa ragione – conclude il consigliere comunale di opposizione – visto anche il disinteresse della maggioranza comunale a guida Pd, che ho chiesto l’intervento del nostro gruppo provinciale, proprio per conoscere dal presidente Strianese, anche egli tesserato Pd, quale siano stati gli interventi che hanno generato questo scempio e cosa intende fare per ripristinare la sicurezza sulla SS18 a tutela di tutti cittadini cavesi e non”.