Giffoni Sei Casali: inaugurata la villa comunale e l'area giochi a Prepezzano Dal Governo 121mila euro per i parco gioco della città

E' stata riconsegnata alla cittadinanza di Giffoni Sei Casali la "nuova" villa comunale e il parco giochi al casale Prepezzano.

Ultimati i lavori di manutenzione, pulizia, sistemazione del verde e installazione nuove giostrine, le aree tornano a risplendere. L’area è stata dotata di un sistema di video sorveglianza. Alla cerimonia di iniaugurazione hanno preso parte il Sindaco Francesco Munno e l’Amministrazione comunale.

I fondi statali sono stati investiti per la realizzazione del nuovo parco giochi in località Sieti e di ammodernamento dei parchi giochi esistenti nei casali di Capitignano, Prepezzano, Malche. Il Comune risulta assegnatario, fino a tutto il 2022, di un contributo pari a 40.533,50 euro, per un ammontare complessivo sulle tre annualità di 121.600 euro.

Il finanziamento ottenuto dal Comune di Giffoni Sei Casali rientra nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) ed è finalizzato alla realizzazione di “infrastrutture sociali”. Il progetto esecutivo dell'intervento è stato redatto dal Settore Tecnico del Comune.