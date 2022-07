Pontecagnano ricorda il sacrificio del finanziere Daniele Zoccola Perse la vita nel canale di Otranto durante un intervento a contrasto dell’immigrazione clandestina

A 22 anni dalla scomparsa, ieri pomeriggio Pontecagnano ha ricordato il finanziere Daniele Zoccola, caduto in servizio il 24 luglio 2000, durante un’operazione di contrasto all’immigrazione clandestina al largo delle coste pugliesi.

"Il 24 luglio del 2000 il nostro concittadino - ha ricordato il sindaco Giuseppe Lanzara - impegnato con le Fiamme Gialle, durante un'azione di pattugliamento a largo di Otranto si imbatte insieme alla sua unità navale in un'imbarcazione di scafisti che nel tentativo di sfuggire alla cattura la sperona. Nella collisione muore sul colpo Daniele Zoccola mentre il corpo del Finanziere Salvatore De Rosa non venne mai ritrovato. Onorare questo sacrificio, esempio di lealtà ai valori della giustizia e della legalità, resta il dovere più importante per la Città di Pontecagnano Faiano da tramandare alle future generazioni", le parole della fascia tricolore.

Tanta commozione nel corso della cerimonia. Dopo la Santa Messa nella Chiesa Maria SS. Immacolata, il sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, ed il Comandante Provinciale di Salerno, Generale Oriol De Luca, hanno deposto una corona d’alloro davanti al monumento in memoria eretto nei giardini pubblici di via Carducci.