Una panchina bianca a Sassano per non dimenticare le vittime della strada E' stata installata dinanzi la chiesa della Beata Vergine di Pompei

Una panchina bianca in ricordo delle vittime della strada è stata installata a Silla di Sassano dinanzi la chiesa della Beata Vergine di Pompei retta dal parroco don Bernardino Abbadessa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sassano, è stata organizzata da Ebiketourcilento di Annalia Cutolo, dall’ Associazione Napoli Pedala e dalla Fondazione Michele Scarponi.

Una panchina: “In ricordo dei nostri concittadini e di tutti coloro che ci hanno lasciati perdendo tragicamente la vita in incidenti stradali. Per non dimenticare, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto del codice stradale siamo orgogliosi di aver sostenuto l’installazione di tale panchina simbolo”, ha affermato il sindaco Domenico Rubino.