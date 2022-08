Giuseppe Albano nuovo presidente assemblea sindaci del Consorzio Valle dell'Irno È stato eletto questa mattina all'unanimità

Giuseppe Albano, delegato del Comune di Bracigliano, è il nuovo presidente dell'Assemblea dei sindaci del Consorzio sociale Valle dell'Irno. È stato eletto questa mattina all'unanimità.

“Ringrazio i colleghi amministratori per la fiducia - dichiara Albano - affronto questo nuovo incarico con l'entusiasmo di proseguire l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni per l'affermazione del Consorzio, che ha un ruolo strategico per il nostro territorio. Abbiamo tanto lavoro da fare e nuove sfide su cui misurare la capacità della nostra area di fare rete. Sono convinto che insieme a tutti i rappresentati dei comuni nell'Assemblea, al consiglio di amministrazione e agli organi tecnico-amministrativi potremo lavorare concretamente per creare nuove opportunità di miglioramento del welfare nella Valle dell'Irno".

Soddisfazione per la nomina viene espressa dal direttore generale Carmine de Blasio e dal presidente del CDA Gianfranco Valiante.