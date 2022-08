A Tramonti i lavori di messa in sicurezza sulla SP 141 L’intervento inizierà nei prossimi giorni per essere ultimato nel giro di circa due settimane

La Provincia di Salerno consegna i lavori di messa in sicurezza della SP 141 con riparazione e miglioramento della soprastruttura stradale, sistemazione della segnaletica orizzontale, verticale, pulizia cunette e riparazione parapetti, per un importo di euro 105.730,80.

“L’intervento - dichiara il Presidente Michele Strianese – ricade nel comune di Tramonti e inizierà nei prossimi giorni per essere ultimato nel giro di circa due settimane.

Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”