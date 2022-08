Rigenerazione a Cava: 4,5 milioni di euro per il recupero dell'ex asilo Pastore Il progetto prevede la realizzazione di edilizia sociale e locali per ospitare servizi alla comunità

È stato ammesso a finanziamento il progetto di recupero dell’ex asilo Salsano Pastore di Pregiato, presentato dall’Amministrazione Servalli alla Regione Campania nell’ambito dei Programmi di Rigenerazione Urbana, per l’annualità 2023.

Dalla Regione arriveranno 4.563.120,00 euro per ristrutturare il palazzo Pastore Salsano, realizzato del 1792, poi diventato nel 1867 asilo per i bambini poveri dell’Ordine Ecclesiastico delle “Figlie della Carità”, trasformato in Istituto di Assistenza e Beneficenza della Regione Campania, ed infine, nel 2018, dopo un lungo lavoro portato a termine dall’Amministrazione Servalli, diventato proprietà del Comune di Cava de’ Tirreni. Il progetto di rigenerazione urbana prevede la realizzazione di edilizia sociale e locali per ospitare servizi alla comunità.

“Ancora un importante risultato ottenuto dall’Amministrazione Servalli – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Nunzio Senatore – grazie al prezioso lavoro degli uffici, sono stati assegnati oltre 4.5 milioni di euro per recuperare un edificio storico della frazione di Pregiato. Questo finanziamento del Programma di rigenerazione urbana si aggiunge agli circa 10 milioni di euro già ottenuti dalla Regione per ristrutturare ed efficientare i 19 appartamenti di Passiano, i 16 appartamenti di Santa Maria del Rovo e i 126 appartamenti di Pregiato, i cui lavori inizieranno entro fine anno”.