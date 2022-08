Più sicurezza, assunti 10 nuovi vigili urbani ad Angri "Siamo al lavoro per dare alla città importanti risposte in merito al personale in altri settori"

Questa mattina si è concretizzata con la firma dei contratti l’assunzione di 10 nuove unità operative a tempo determinato per potenziare e rendere più efficienti i servizi al cittadino erogati dalla Polizia Locale in carenza di personale.

I nuovi vigili urbani che presteranno servizio nella città sono stati selezionati tramite la graduatoria definitiva del bando interno per "Assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale Cat. C per esigenze temporanee" dell’8 Novembre 2021, dopo atto di indirizzo della giunta comunale firmato in data 29 Settembre 2021.

Nel dettaglio, le nuove unità operative sono così ripartite: 6 unità a tempo determinato full-time per 12 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto; 4 unità a tempo determinato part-time per 164 giorni a partire dalla sottoscrizione del contratto (progetto in materia di sicurezza urbana e polizia locale).

"Il nostro corpo di Polizia locale subìva già da troppo tempo la mancanza di personale che col passare del tempo e l'emergenza covid ha patito la difficoltà di un organico ridotto all'osso. Sin dai primi mesi del mio insediamento come Assessore al Personale abbiamo lavorato alla necessità di garantire maggiore sicurezza e rispetto del decoro urbano, e ora finalmente vediamo concretizzarsi ciò per cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi, creare cioè le condizioni migliori per permettere alla Polizia Locale di poter operare in maniera organizzata ed efficiente all’interno della città, rafforzando la presenza sul territorio. Ai nuovi assunti arrivino i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta l'Amministrazione, un ringraziamento all’ufficio personale e in special modo alla Comandante Anna Galasso per il grande supporto dato nell'ottenimento di questo risultato" - queste le parole dell'Assessore al Personale Avv. Bonaventura Manzo.

"Mi associo alle parole dell'Assessore Manzo e agli auguri per un buon lavoro per i neo assunti, annunciando che non ci saranno solo queste assunzioni, ma siamo già a lavoro per dare alla città importanti risposte in merito al personale in altri settori", le parole del sindaco.