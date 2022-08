Pontecagnano, nuovi finanziamenti: 266mila euro destinati al settore Informatica “Rispondiamo presente a tutte le iniziative che possano incidere sulla resa dei nostri servizi"

Nuovi finanziamenti per i servizi digitali a Pontecagnano Faiano. 266mila euro destinati al settore Informatica, di questi, ben 252mila finanziati dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, che consentirà l’abilitazione al cloud, come da obbligo per le Pubbliche Amministrazioni a partire dal 2020.

In sostanza, l’intervento consentirà di migliorare l'agilità, ridurre i costi ed accelerare l'innovazione utilizzando la tecnologia di sviluppo ed automazione cloud-native.

Il secondo finanziamento, pari a 14mila euro, renderà possibile la piena adozione delle piattaforme di identità digitale attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- adesione alla piattaforma di identità digitale SPID;

- adesione alla piattaforma di identità digitale CIE.

“Il sopraggiungere della notizia del finanziamento non può che destare in noi grande entusiasmo. Un ente all’avanguardia dal punto di vista dei servizi digitali è un ente che assiste ai cambiamenti ed alle novità non in modo passivo, ma riconoscendoli come condizioni a cui adeguarsi in nome della celerità delle risposte e della sburocratizzazione dei processi. Abbiamo fatto tanto in questo senso ed ancora abbiamo da fare, sempre con l’intento di applicare nuove e più efficienti tecnologie”, ha dichiarato l’Assessora al ramo Rosa Lembo.

“Rispondiamo presente a tutte le iniziative che possano incidere sulla resa dei nostri servizi. La Pubblica Amministrazione deve fare da apripista a tutte le iniziative tecnologicamente all’avanguardia, che costituiscano degli strumenti utili ad alleggerire i cittadini dall’impegno che normalmente profondono per ottenere un documento, seguire una procedura, etc. Sempre supportando le vecchie generazioni, non possiamo non andare incontro alle esigenze delle nuove, che chiedono ogni giorno con maggiore insistenza interfacce digitali, flussi e simili che abbiano come caratteristica l’immediatezza e la facile accessibilità”, ha commentato il Sindaco Giuseppe Lanzara.