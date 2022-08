Recupero patrimonio religioso: dal Pnrr 144mila euro per l'Eremo di San Magno La soddisfazione del sindaco di Mercato San Severino: "Prosegue l'attività di valorizzazione"

Una bella notizia per il patrimonio religioso e culturale di Mercato San Severino: lo storico Eremo di S.Magno di Acigliano sarà presto oggetto di intervento di rigenerazione grazie al finanziamento da 144mila euro ottenuto con fondi del PNRR.

Il decreto regionale di assegnazione, a firma del Direttore Generale Alberto Romeo Gentile, ha premiato la proposta progettuale presentata dall’istituto parrocchiale nell’ambito della Misura riguardante il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, la rigenerazione di piccoli siti culturali e religiosi.

"È una bella notizia perché stiamo lavorando da tempo in stretta sinergia con i parroci, gli organismi ecclesiali superiori e la Soprintendenza per creare le condizioni di una rete turistico-religiosa da inserire nei grandi percorsi di pellegrinaggio. - ha scritto il sindaco Antonio Somma - Con il finanziamento per l’Eremo San Magno tanto caro alla comunità di Acigliano prosegue l’attività di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e religioso avviato da tempo e scandito, solo per citarne alcuni, dal finanziamento regionale ottenuto per la chiesa della SS.ma Trinità, oggi Santuario Diocesano, di Ciorani, e dal finanziamento concesso dalla Conferenza Episcopale alla chiesa di S.Clemente di Oscato.

Penso anche al silenzioso lavoro che stiamo portando avanti per inserire il Santuario Diocesano dei padri redentoristi di Ciorani nel Percorso Alfonsiniano che unisce i luoghi di culto legati a Sant’Alfonso Maria de Liguori", le parole della fascia tricolore.