Centri estivi: il Ministero assegna 24mila euro a Mercato San Severino Pubblicata manifestazione d’interesse per le strutture interessate all’organizzazione delle attività

Il Ministero Pari Opportunità e Famiglia ha assegnato al Comune di Mercato S.Severino un finanziamento da 24.394 euro da impiegare per le attività dei Centri Estivi in programma dal 29 agosto al 9 settembre.

Con lo stanziamento disposto in favore del Comune, l’Ufficio Politiche Sociali ha proceduto stamane alla pubblicazione di una manifestazione d’interesse per le strutture presenti sul territorio (ludoteche, centri attrezzati, etc.) interessate ad accogliere e svolgere le attività educative e ricreative per i minori dai 3 ai 17 anni; una volta accreditate le strutture, si procederà con il secondo avviso, che riguarderà direttamente le famiglie intenzionate a presentare istanza di partecipazione per i propri figli.

Le due “finestre di adesione” ci consentiranno, in tempi stretti, di individuare sia i Centri Estivi qualificati dove svolgere le attività previste e sia di dare la possibilità a tanti bambini e adolescenti, che magari non hanno potuto spostarsi per la classica vacanza, di poter trascorrere dieci giorni di gioco e di attività educative.

Una volta selezionate le strutture accreditate come Centri Estivi, l’Ufficio Politiche Sociale metterà a disposizione per i cittadini i modelli da compilare per l’iscrizione ai quali andrà allegata l’ISEE ed un documento di riconoscimento.