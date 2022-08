Vietri, Cetara e Pellezzano: 5 milioni di euro per opere di rigenerazione urbana "Ridurre la marginalizzazione e il degrado dei centri urbani": finanziato il progetto congiunto

Una grande notizia per i Comuni di Cetara, Vietri sul Mare e Pellezzano. E' stato finanziato, per cinque milioni di euro, con fondi PNRR, il progetto congiunto sulla rigenerazione urbana denominato "Il percorso con le ceramiche di Ugo Marano".

L’intervento mira a ridurre la marginalizzazione e il degrado dei centri urbani dei comuni partecipanti al progetto e a creare un percorso ideale percorso per l’insediamento di attività sociali e ambientali. Un risultato, che vede il progetto collocato tra gli unici due finanziati in Provincia di Salerno.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione degli interventi per un progetto che vede, per la prima volta, un’inedita sinergia tra Costiera Amalfitana e Valle dell’Irno.

Per la parte che interessa Vietri sarà rifatta, eliminando il parcheggio esistente, Piazza Matteotti "Che diverrà uno dei balconi sul mare più bello d’Europa", ha scritto il sindaco Giovanni De Simone.

A Pellezzano, invece, sono previsti interventi per una superficie complessiva oggetto di riqualificazione di circa 8.300 metri quadrati, per un totale di 2.100.000,00 euro. Un nuovo look per Pellezzano, Capezzano e Cologna. In particolore i lavori prevedono:

- Pellezzano Capoluogo interventi di riqualificazione in Piazza Di Vittorio, Via E.Fumo e Vis Nicotera;

- Interventi di riqualificazione Capezzano Piazza Don Gerardo Fiore, Via Gramsci e parte di Piazza E. Braca;

- Interventi di riqualificazione Cologna interessati Via A. Moro e Via Stella fino al piazzale della Chiesa Madonna della Neve.

A Cetara, invece, protagoniste delle riqualificazione saranno due importanti piazze del centro cittadino, ovvero Piazza San Francesco e Piazza Roma.