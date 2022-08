Rigenerazione urbana a Cetara, nuovo look per piazza San Francesco e piazza Roma Il sindaco illustra i dettagli del progetto: “Daremo ulteriore lustro al nostro paese”

Il Comune di Cetara ha visto approvato un finanziamento di Progetto di Rigenerazione Urbano, volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado urbano, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. In particolare, il progetto presentato dal Comune di Cetara riguarda la riqualificazione architettonica ed ambientale di Piazza San Francesco e Piazza Roma. Un progetto congiunto, denominato “Il percorso con le ceramiche di Ugo Marano”, che coinvolge anche i comuni di Vietri e Pellezzano.



In particolare, per il comune capofila, le due opere di trestyling rientrano certamente tra le più importanti realizzate a Cetara negli ultimi decenni.

"Daremo un nuovo volto e una nuova sistemazione a due piazze centrali del nostro paese rendendole più belle e funzionali. Saranno luoghi di aggregazione più comodi per gli abitanti di Cetara e soprattutto daremo ulteriore lustro al nostro paese con l’accesso al basamento dell’antico convento francescano sotto la chiesa in Piazza S. Francesco - a dirlo il sindaco Fortunato Della Monica - Quest’ultima opera, in particolare, apre nuove prospettive al turismo a Cetara, soprattutto al turismo di qualità, interessato alle antiche vestigia dei luoghi visitati".

Il progetto previsto per Piazza S. Francesco preserverà l’attuale forma ad anfiteatro migliorandone la fruizione dell’invaso spaziale, riorganizzandone il sistema di sedute e di scale; la sostituzione dell’attuale pavimentazione in mattoncelli di cotto con una nuova pavimentazione realizzata con quadroni di pietra lavica, e “riggiole” vietresi e la modifica e riprogettazione di alcune aiuole.



Il progetto che interesserà Piazza Roma sarà in analogia con la sistemazione prevista per Piazza S. Francesco: sarà prevista la ripavimentazione come quella della sottostante Piazza S. Francesco; sarà rifatto il sistema di impermeabilizzazione per risolvere i problemi di umidità presenti nei locali sottostanti la piazza; si prevedrà il ridisegno della ringhiera intervallando la stessa con dei muretti; gli attuali sanpietrini saranno sostituiti con una pavimentazione in basoli di pietra lavica prevedendo inoltre la manutenzione degli esistenti sottoservizi.



"La notizia di questo finanziamento, arrivata dopo mesi di duro lavoro, al culmine dell’estate della ripartenza, ci fa ben sperare per il futuro del nostro paese, avviato ormai a pieni passi sulla strada della vocazione turistica e ci sprona ancora di più a lavorare incessantemente per far sì che questo florido cammino sia lungo e costante e non si arresti mai", le parole del sindaco Fortunato Della Monica.