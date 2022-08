Alberi pericolanti e aree verdi abbandonate: scatta l'ordinanza a Nocera "Proprietari, possessori o detentori provvedano al decoro e alla sicurezza urbana"

Il Sindaco Paolo De Maio ha firmato questa mattina un’ordinanza per la messa in sicurezza, la verifica e il controllo di alberi pericolanti presenti sul territorio comunale, disponendo il taglio di siepi, rami, arbusti, alberi che si trovano ai margini di marciapiedi, aree di sosta, strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, quale misura di sicurezza per l’incolumità pubblica.

La misura nasce dalle innumerevoli segnalazioni pervenute da privati cittadini della presenza di piante incolte potenzialmente pericolose. L’ordinanza fissa il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della disposizione affinché proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi o di fondi rustici provvedano al decoro e alla sicurezza urbana.