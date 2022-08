Ospedale di Sarno, la lettera di una famiglia ai medici: "Grazie per tutto" "Professionalità e competenza. Mai siamo stati lasciati soli nei dubbi e nelle difficoltà"

Ancora riflettori accesi sull'ospedale Martiri Villa Malta di Sarno. Mentre continuano le riunioni per cercare di trovare soluzioni alle criticità del nosocomio cittadino, arriva una lettera da parte di una famiglia ai medici e agli operatori sanitari del reparto di Medicina.

"Sentiamo il doveroso bisogno di porgere i nostri più sentiti ringraziamenti", scrive la famiglia nella missiva indirizzata la direzione sanitaria dell'ospedale.

Una lettera che è stata ricondivisa anche dall'amministrazione comunale via social anche per sottolineare l'importanza che il nosocomio riveste nella comunità.

"Stiamo vivendo momenti di dolore per la dipartita della nostra cara congiunta Giulia P., ma sentiamo il doveroso bisogno di porgere i nostri più sentiti ringraziamenti al reparto di Medicina Generale dell'Ospedale. Durante tutto il periodo di ricovero della nostra amata, abbiamo avuto accanto persone, donne e uomini, che svolgono il loro lavoro con professionalità e competenza, ma soprattutto con dedizione e umanità.

Mai siamo stati lasciati soli nei dubbi e nelle difficoltà, ogni domanda ha trovato sempre risposte competenti, ogni dubbio e paura hanno potuto ricevere sostegno e rassicurazioni. La nostra congiunta è stata trattata sempre con umanità e gentilezza, considerata come una persona e non come un numero di letto o una semplice paziente Noi familiari abbiamo sentito vicinanza e sostegno e nonostante la consapevolezza di star combattendo una battaglia che non avremmo vinto, siamo stati accompagnati con dolcezza e rispetto da tutti gli operatori del reparto. Porgiamo quindi i nostri più sinceri ringraziamenti al Primario, ai medici, al caposala, agli infermieri, agli oss, a tutti qli operatori presenti nel reparto, A ognuno di voi saremo sempre grati e riconoscenti", le parole dei familiari.