Un nuovo asilo nido alla frazione Cologna di Pellezzano: c'è il finanziamento E' stato ribattezzato come "Asilo di Tutti": ammonta a oltre 800mila euro l’importo

Ammonta a 888.950,00 euro l’importo finanziato in favore del Comune di Pellezzano e destinato alla realizzazione del nuovo asilo nido 0 - 36 mesi comunale utilizzando i locali della scuola di Cologna denominato “Asilo di tutti”.

La pratica di finanziamento è stata seguita in prima persona dal Consigliere Comunale delegato, Vito Mona, che ha seguito l’intero iter procedurale riguardante l’intercettazione di fondi relativi al capitolo della cosiddetta “riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici destinati ad asili nido e scuole di infanzia che consentano il recupero della struttura per la creazione di nuovi posti”.

Un lavoro che ha visto impegnate in prima linea anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Lella Landi e l’Assessore alle Politiche Sociali Annalaura Villari che hanno affiancato il Consigliere Mona in tutte le fasi della procedura.

“Mi preme innanzitutto ringraziare il Consigliere delegato Mona per l’impegno messo in campo al fine di ottenere questo importante finanziamento – ha detto il Sindaco Francesco Morra – Altro ringraziamento va rivolto all’ufficio tecnico nella persona di Alfonso Landi, il cui lavoro viene impreziosito dalla soddisfazione di ricevere risultati come questo che si traducono nella realizzazione sostanziale di opere pubbliche da consegnare alla nostra Comunità. Il nuovo asilo nido che sorgerà a Cologna è stato ribattezzato appunto come l’Asilo di Tutti in quanto è destinato all’intera Comunità di Pellezzano andando a soddisfare i bisogni delle famiglie del territorio”.

Tra l'altro in questi giorni è prevista la firma del contratto e l'inizio dei lavori per il project financing denominata "EduCampus" per la ristrutturazione e funzionalizzazione dell'immobile sito in via Via Fravita, località Capezzano, finalizzato alla gestione di un servizio di micro-nido e alla realizzazione di un centro cottura.

Quindi per la conclusione del 2022 e per gli inizi del 2023 il Comune di Pellezzano avrà due strutture finalizzate ad asili nido.