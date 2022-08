Rifiuti abbandonati nei pressi delle Fasce Boscate di Persano: la segnalazione In azione la Guardia Agroforestale Italiana

Prosegue senza sosta l'azione di monitoraggio ambientale della Guardia Agroforestale Italiana. Nel mirino dei controlli anche il territorio Salernitano.

Una nuova segnalazione con successiva denuncia alle autorità preposte è scattata da parte del responsabile locale Carmine Gentile che, con una Squadra specializzata di operatori, da giorni ha accertato numerosi cumuli di rifiuti di ogni genere, in particolare in località strada statale 19 nell'Oasi di Serre Persano in località Ponte di Sele.

Rifiuti di ogni genere, bustoni pieni di spazzatura e anche un materasso: il tutto è stato segnalato.

Arriva così il plauso del presidente nazionale dell'Ente Dott. Antonio D'Acunto.

"Tante sono le operazioni poste in essere sui nostri territori affinchè si prendano seri provvedimenti e si inculchi anche nelle persone meno sensibili al problema un maggiore senso di responsabilità", le parole del Responsabile Carmine Gentile.