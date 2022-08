A Serre un nuovo murales dal tema "Ama il prossimo tuo" Il disegno, insieme ad altri, verrà inserito in un contenuto multimediale che sarà donato al Papa

Raccogliendo l’invito rivolto ai comuni italiani, anche l’Amministrazione Comunale di Serre ha aderito all’iniziativa lanciata da BIMED, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Nel Comune verrà realizzato un nuovo murales che avrà come tema "Ama il prossimo tuo".

"Il disegno del murales sarà realizzato su tela, che poi verrà affissa in un luogo del nostro Paese - Ha fatto sapere il sindaco Opramolla - L’immagine del nostro lavoro e di tutte quelle realizzate dai comuni aderenti verranno inserite in un contenuto multimediale musicale. Questa raccolta sarà donata al Papa durante l’udienza speciale del 26 ottobre 2022 a cui tutti potremo partecipare, e avrà come sottofondo la musica di un concerto organizzato, sempre dalla BIMED, a Paestum il 21 settembre 2022.

Al concerto prenderanno parte 1000 musicisti provenienti dai licei musicali italiani. Un connubio artistico che dalle note passerà al tratto e viceversa".

Il primo cittadino ha poi invitato la cittadinanza a partecipare alla realizzazione del murales che avverrà il prossimo giovedì, 2 agosto, alle ore 19 presso la Biblioteca Comunale "A. V. Conforti. La tela avrà una dimensione di oltre 16 mq.

"È sicuramente occasione di aggregazione, vi aspettiamo per collaborare tutti insieme e per dare ancora più valore e forza al messaggio di Pace che verrà offerto al Papa", scrivono dall'amministrazione.