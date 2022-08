Imposta di soggiorno, task force a Camerota: scattano nove multe Gli agenti della municipale hanno passato al setaccio 3 case vacanza e controllato 46 persone

Task force da parte del comando di polizia locale di Camerota. Anche verso fine estate, continuano i controlli contro l’evasione dell’imposta di soggiorno e il mancato inserimento dei dati anagrafici degli ospiti con successiva comunicazione alla Questura.

Al setaccio il comune cilentano, preso d'assalto dai tanti turisti durante la bella stagione. Gli agenti della municipale hanno passato sotto la lente d'ingrandimento 13 case vacanza e sottoposto a controllo 46 persone.

Sono state elevate 9 sanzioni ad altrettanti titolari risultati non in regola. Trentuno, invece, i turisti non registrati.

"I controlli proseguiranno nei prossimi giorni", assicurano le forze dell'ordine.