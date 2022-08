Maltempo, le vie di Albanella come fiumi di fango: l'ira dei residenti I cittadini sono scesi in strada armati di pale per spalare i detriti: la denuncia via social

Il maltempo che si è abbattuto ieri in provincia di Salerno ha creato non pochi disagi. Diversi allagamenti sono stati segnalati da Mercato San Severino, ma è da Albanella che arrivano le problematiche più importanti a causa l’alto rischio idrogeologico che contraddistingue il territorio.

L'acquazzone ha messo in ginocchio, in particolare, le arterie in località Bosco, soprattutto via Vuccolo Cappasanta, che si è trasformata in un vero e prorpio fiume di fango e detriti, con i residenti che sono scesi in strada armati di pale per cercare di liberare la carreggiata.

Una vera e propria colata di fango che ha interdetto, inevitabilmente, anche la circolazione dei veicoli. Il tutto è stato ripreso e segnalato anche via social, sulla pagina fb del gruppo "Dillo al sindaco di Albanella".

“In caso di sinistro, o peggio di disgrazie, di autoveicoli o motocicli riterrò responsabile personalmente il sindaco in quanto pur essendo stato sollecitato con giusto preavviso non ha provveduto a far intervenire gli Enti preposti – è la denuncia di un cittadino sulla pagina social -. È necessario come primo intervento liberare la carreggiata dai detriti con urgenza“.

"Appelli sulla situazione di via Agresti rimasti inascoltati, l'acqua piovana si è riversata sulla stada Provinciale perché le cunette di via Agresti sono ostruite da tempo", scrive un altro utente.