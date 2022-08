Un nuovo impianto di climatizzazione nel Palazzetto dello sport di Sant'Antonio L'intervento per l'ammontare di circa 60mila euro. Il sindaco di Pontecagnano: "Promessa mantenuta"

Nel nel Palazzetto dello sport di Sant'Antonio di Pontecagnano è stato installato un nuovo impianto di climatizzazione. Una "promessa mantenuta", così come sottolineato dal sindaco Giuseppe Lanzara: "Così come ci eravamo prefissi, lavoriamo costantemente, ogni giorno, per garantire maggiori servizi ai cittadini e migliorare le strutture comunali", le sue parole.

Il sistema di aereazione offrirà la possibilità di poter usufruire della struttura anche nei mesi estivi e poter svolgere le attività sportive in pieno confort.

"Un palazzetto rinnovato che vedrà tanti giovani esercitarsi e competere nelle diverse discipline senza dover rinunciare ad allenarsi nel proprio comune. L'intervento, per l'ammontare di circa 60mila euro, è completamente finanziamento da Regione Campania attraverso i fondi per le universiadi e ci permette così di completare una ulteriore opera di ammodernamento di un bene a disposizione della collettività", conclude la fascia tricolore.